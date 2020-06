Rivera: "¿Qué piensa hacer el Gobierno para que Cataluña no sea un territorio sin ley?"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que aplique eficazmente el artículo 155 de la Constitución, defienda los derechos de todos los catalanes y acabe con el "chantaje" de los independentistas que hoy han cortado importantes carreteras en la huelga convocada en la comunidad.

"¿Qué piensa hacer el Gobierno para que Cataluña no sea un territorio sin ley?", ha preguntado Rivera al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente de Ciudadanos ha alertado de que mientras se celebra el pleno de la Cámara Baja "millones" de catalanes son "chantajeados" por los independentistas y no se les permite acudir a sus puestos de trabajo pese a que teóricamente el Ejecutivo ha tomado el control de la Generalitat.

"Eso es exactamente lo que estamos haciendo, hacer cumplir la ley", ha remarcado Montoro, que ha pedido que no se confunda un problema de "orden público" con la aplicación de la ley, que el Gobierno está ejerciendo en Cataluña. El titular de Hacienda ha aprovechado para acusar al Govern cesado de haber "engañado" a los catalanes al prometedles que tenían a punto todas las estructuras de la república catalana. "Era un profundo engaño porque no tenían hacienda pública, y no puede haber un país sin hacienda pública", ha destacado.

Montoro ha recordado que el Gobierno ha puesto estos hechos en conocimiento de los tribunales de Justicia y también del Tribunal de Cuentas para que asuman las responsabilidades legales o contables de su actuación. Por contra, Rivera ha insistido en que el 155 se aprobó en el Senado para ejecutarlo y no para que los independentistas corten carreteras e impidan a la mayoría de los catalanes ejercer sus derechos.

"El 155 es para convocar elecciones pero también para garantizar los derechos de todos los catalanes, no sólo de los separatistas", ha denunciado. A su juicio, el Gobierno no está garantizando plenamente el Estado de derecho en Cataluña a pesar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.