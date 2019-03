Rivera y Mas, enfrentados por un supuesto CNI catalán

El líder de Ciutadans acusa a Artur Mas de crear una agencia de espionaje catalana para la que la Generalitat destinaría 28 millones de euros y 300 Mossos d'Esquadra.

Albert Rivera ha enseñado el informe realizado por el Departamento de Seguridad de Cataluña en el que se compara con otros órganos internacionales de Inteligencia como el de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania.

Artur Mas lo niega y asegura que Gobierno no ha encargado ningún informe. Esta agencia, asegura, no existe. Pero Mas no convence a los miembros de la oposición, que le acusan de mentir, de no enterarse o de ser ilegal. Desde el Partido Popular le recuerdan que Cataluña no puede crear estructuras paralelas al margen del Estado.