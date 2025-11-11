Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa antes de la jornada clave de su visita de Estado a China

Han abierto su viaje en Chengdú con un espaldarazo a las empresas españolas e impulsando los lazos culturales entre los dos países.

Los Reyes, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, en Zhongnanhai

Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa | Casa Real

Ángel Carreira
Publicado:

Los reyes de España ya se encuentran en Pekín, en la segunda etapa de su primera visita de Estado a China. Tras ser recibidos en el aeropuerto de la capital por el ministro de Exteriores de China, Felipe VI y la reina Letizia han sido recibidos por el presidente, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, que les han ofrecido una cena privada. Cita que se produce sólo unas horas antes del recibimiento oficial, previsto para este miércoles.

En la primera parada de este viaje, en la ciudad de Chengdu, el jefe del Estado ha inaugurado el Foro Económico España-China. Ante 400 representantes de empresas de ambos países, Felipe VI ha pedido que se resuelvan las dificultades que tienen las empresas españolas en el país. Tras dirigirse en su saludo en chino al auditorio, ha abogado por "la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica" como claves para construir "una relación económica sólida y duradera".

Después, el rey ha conocido la tecnología española de Indra en la torre de control del aeropuerto de Chengdú, ciudad en la que viven unos veinte millones de habitantes.

La agenda de la reina Letizia, en paralelo, ha estado dedicada a la cultura. En concreto, a los vínculos entre las poesías española y china, puestos de manifiestos durante un homenaje al poeta español Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

Mañana, tras la ceremonia oficial de bienvenida, Felipe VI mantendrá una reunión con el mandatario chino, con quien después co-presidirá la firma de acuerdos bilaterales en varios ámbitos. La reina visitará junto a la primera dama un centro de personas con discapacidad.

La jornada más institucional del viaje terminará con una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo.

