147 inmigrantes realojados tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona

Un total de 147 personas han sido realojadas tras el desalojo el pasado 17 de diciembre de un grupo de inmigrantes que ocupaban el antiguo instituto B9 en Badalona (Barcelona).

El desalojo del 17 de diciembre

La operación de desalojo, llevada a cabo por los Mossosd'Esquadra a petición del Ayuntamiento de Badalona, dejó a unas 200 personas sin hogar, después de que el edificio albergara durante semanas a casi 400 inmigrantes en condiciones precarias.

Desde el desalojo, las autoridades regionales y diversas entidades sociales han trabajado en la reubicación de las personas afectadas. Según fuentes del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, hasta el 26 de diciembre se ha logrado realojar a147 personas. De estas, 35 fueron reubicadas el 23 de diciembre, 20 más el 24 y otras 9 entre la víspera de Navidad y el 26. El resto de los desalojados sigue a la espera de una solución habitacional.

Todavía hay personas a la espera de ser realojadas

A pesar de estos esfuerzos, aún hay varios inmigrantes que no han podido encontrar alojamiento y permanecen en la calle.Algunos han buscado refugio bajo puentes en Badalona, como el puente de la C31, y continúan en una situación de vulnerabilidad.

Ante esta situación, la Generalitat ha asegurado que sigue buscando soluciones, especialmente para los grupos más vulnerables, como mujeres y menores.

La falta de alternativas habitacionales inmediatas ha generado una gran preocupación en el municipio, donde varios partidos políticos, incluidos el PSC, ERC, En ComúPodem y Guanyem Badalona, han exigido al gobierno local, presidido por Xavier García Albiol del PP, que active la Operación Invierno. Esta operación consistiría en habilitar dispositivos de emergencia para dar cobijo a las personas sin hogar y reabrir el albergue municipal Can Bofí Vell, cerrado desde hace tiempo.

Las condiciones climáticas empeoran la situación

La situación se complica aún más con el temporal de lluvia que afecta a Cataluña en los últimos días. Los partidos políticos han destacado la urgencia de tomar medidas para garantizar la seguridad de estas personas durante el mal tiempo. Además, los activistas sociales alertan sobre el riesgo de que la crisis habitacional empeore si no se toman medidas adicionales.

Continúan las labores de realojamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha asegurado que está trabajando en la reubicación de los inmigrantes y que la prioridad es garantizar un alojamiento digno para los más vulnerables. Sin embargo, la presión sobre las autoridades sigue creciendo, ya que la crisis de vivienda en la ciudad y en la región continúa siendo un problema persistente que afecta a miles de personas.

Este incidente pone de manifiesto la creciente preocupación por la falta de soluciones habitacionales para inmigrantes y personas sin hogar en Cataluña, y la necesidad de reforzar los mecanismos de acogida y protección social.

