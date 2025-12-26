Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Defensa pide a Feijóo y a Mazón que se disculpen por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME en la Dana

El Ministerio asegura que ha quedado demostrado que estuvo a disposición del Gobierno de Mazón "desde el minuto uno".

Lola Márquez Romero
El Ministerio de Defensa ha solicitado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente valenciano Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana que arrasó ciudades valencianas el pasado 29 de octubre de 2024.

El ministerio ha expresado a través de un comunicado que los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón son la prueba de que "la UME estuvo a disposición desde el minuto uno" del presidente valenciano, tal y como "reconoce el propio Mazón", subraya Defensa.

Los mensajes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, remitió el 24 de diciembre al Juzgado de Instrucción de Catarroja, los mensajes de Whatsapp que recibió de parte del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia.

Entre los mensajes que se encontraron, Mazón confesaba que había hablado con Pedro Sánchez y los ministerios de Defensa e Interior para que "tengan en prealerta posibles efectivos para mañana" y que en esos momentos tenían lo que necesitaban que era "la UME". Sin embargo, Mazón reprochó después al Gobierno y Defensa haber retenido el auxilio de la UME por tacitismo político.

El Gobierno ha pedido la dimisión de Feijóo por los mensajes con Mazón. El líder del PP ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero se produzca por medios telemáticos.

