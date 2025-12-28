Comuns-Sumar exige cambios en el Gobierno y reprocha al PSOE una "falta de humildad"

La portavoz de Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, se ha mostrado "genuinamente preocupada" por el devenir de la legislatura española, por lo que ha llamado al PSOE a "reaccionar". Al mismo tiempo, le ha reprochado que "es vergonzoso que no tenga una actitud más humilde".

En una entrevista con EFE, Vidal ha asegurado que "hace falta aire nuevo" en el Gobierno y que todos los ministros estén ocupados de sus responsabilidades, y no en su futuro electoral como candidatos autonómicos.

Según Vidal, se "nota" que hay "decepción en el ambiente" y destaca que el electorado progresista se está desmovilizando. Asimismo, ha añadido que, por "falta de humildad", el PSOE no está consiguiendo ni "entender" ni "calibrar" la situación actual.

Aina Vidal insiste en que es "insostenible" continuar sin cambios en el Gobierno

Para la portavoz adjunta de Sumar, es "insostenible" continuar en el Gobierno tal y como está formado. Por tanto, defiende una "revitalización" del Ejecutivo. Asimismo, asegura que los "cambios" son necesarios y también lo es "mantener un debate sincero" entre los dos miembros de la coalición.

En cuanto a los casos de acoso sexual que salpican a varios dirigentes socialistas, ha dicho que el machismo no solo afecta a un partido, ya que afecta a toda la sociedad. No obstante, ha afirmado que el PSOE debe "tomar cartas en el asunto" para enmendar su actual "falta de credibilidad".

Además, ha instado a los socialistas a mover ficha en el ámbito de la corrupción y les ha avisado de que, tras tantos presuntos casos, la opinión pública ya no es capaz de distinguir cuándo ha existido 'lawfare' y cuándo no.

La dirigente de Comuns alerta de que la ultraderecha está "desbocada"

Pese a calificar de insostenible la situación actual del Ejecutivo, Vidal afirma que el Gobierno de coalición debe "continuar" y que es conveniente que se "reedite" en la próxima legislatura, porque ya saben "qué pasa cuando gobierna la derecha".

Según Vidal, la derecha no gobierna mejor y son "gente patológicamente enferma a la que lo único que le importa es el negocio". Del mismo modo, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso ha asegurado que la propuesta de PP y Vox es la aplicación de un "darwinismo social".

Además, ha alertado de que la ultraderecha está "desbocada" y asegura que hay un gran "volumen de población desubicada, desengañada y triste" que se está planteando darle su voto.

La dirigente de Comuns se ha mostrado partidaria de que el Gobierno presente un proyecto presupuestario, aunque es consciente de que es "muy difícil" que se apruebe.

Para ella, presentar unos presupuestos es un mandato constitucional y que, además, permite "proyectar" el modelo de país que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Vidal, la renuncia de Sumar en las elecciones extremeñas es un ejemplo de "responsabilidad y generosidad"

Sobre las elecciones extremeñas, Aina ha alabado la "responsabilidad y generosidad" de Sumar por renunciar a presentarse en esos comicios y dejar que la candidatura de izquierda del PSOE la conformaran Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Vidal ha señalado que "muchos deberían tomar ejemplo de cómo se ha llevado esto y de cómo ha actuado Sumar".

