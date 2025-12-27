Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Mientras el presidente de la Generalitat calificaba 2025 como "un buen año" para Cataluña, líderes de diferentes partidos han cuestionado su gestión y piden medidas concretas ante los retos de la región.

Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Fragmento del mensaje Navideño de Salvador Illa

Lola Márquez Romero
Publicado:

Las reacciones al mensaje navideño del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el que apelaba a los "valores humanos" como la solidaridad, la empatía y la integración, no se han hecho esperar.

En en el mensaje emitido ayer desde Sant Esteve, el líder catalán prometía una política útil y con políticas públicas responsables, con soluciones al servicio "de todas las personas". Además hizo referencia al modelo de Europa, que según Salvador "está en juego".

El presidente concluyó su comunicación considerando este 2025 como "un buen año" para Cataluña. Líderes de diferentes partidos han cuestionado su gestión y piden medidas concretas ante los retos de la región.

Comuns pide "acciones", no "solo palabras"

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado este sábado al presidente catalán, Salvador Illa, a "actuar con decisión" frente a los principales desafíos que enfrenta Cataluña, en lugar de limitarse a ofrecer "buenas palabras".

Albiach se expresó a través de la red social X, después de que Illa hiciera un llamado a los "valores humanos" como la solidaridad, la empatía y la humanidad para "acoger e integrar" a quienes lo necesiten.

"La vivienda es inalcanzable, los trenes sufren retrasos y las listas de espera son interminables. Estos son los problemas reales de Cataluña hoy. Por eso necesitamos políticas concretas y una financiación singular, no solo palabras bonitas. Presidente, en 2026, actúe con decisión para mejorar la vida de la gente", escribió Albiach.

JxCat critica a Illa por su "conformismo" ante una Cataluña en crisis

La líder de JxCat en el Parlament, Mònica Sales,criticó este sábado al presidente de la Generalitat,Salvador Illa, por su "conformismo" ante la situación que atraviesa Cataluña.

Sales hizo estas declaraciones en un comunicado, tras el mensaje navideño de Illa, en el que destacó valores como la solidaridad, la empatía y la humanidad, y calificó 2025 como "un buen año" para la comunidad.

"Es una actitud conformista y complaciente. No ha sido un buen año. Cataluña no va bien. Basta con salir a la calle para verlo: muchos catalanes no llegan a fin de mes, la vivienda es inaccesible, Rodalies sigue con problemas, los servicios públicos están saturados y el uso del catalán está retrocediendo de manera preocupante", aseguró Sales.

La presidenta del grupo de JxCat en el Parlament también afirmó que el Govern "no funciona", está "dependiente de las órdenes del PSOE" y queda sujeto a los extremos políticos: Comuns por un lado y PP y Vox por otro. Asimismo, denunció que, en el segundo año de legislatura, Illa "gobierna sin presupuestos", no ha presentado propuestas propias sobre financiación y no ha logrado avances concretos en Rodalies.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

