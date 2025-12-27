Condenada la tripulación de un barco que transportaba más de 3000 kg de cocaína cerca de Canarias

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de 10 años de cárcel y multas que alcanzan los 125 millones de euros a los 15 miembros de la tripulación de un pesquero interceptado el pasado 12 de noviembre de 2024 frente a las costas de Canarias. La embarcación, que transportaba 3.500 kilos de cocaína, fue trasladada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria tras su detención.

Durante la vista judicial, los abogados de los acusados defendieron que España no tenía competencia para intervenir la embarcación, que la detención y registro de la nave fue ilegal y que no existía cadena de custodia de la droga. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó todos estos argumentos.

La defensa alegó que los tripulantes sospechaban de la carga, pero que no habían participado en la operación, y que el capitán incluso fue amenazado. Según su versión, algunas personas habrían disparado al colegio de su hijastra.

Investigación internacional

La Brigada Central de Estupefacientesrecibió días antes del arresto información de la DEA estadounidense sobre un pesquero con bandera panameña que se dirigía a España con varias toneladas de cocaína. Los agentes detectaron que la embarcación realizaba movimientos irregulares, poco habituales en la pesca comercial, lo que generó sospechas de que podría haber cargado droga en Venezuela.

Se siguieron los protocolos internacionales, incluyendo la notificación a Panamá para solicitar permiso de abordaje, aunque finalmente este país negó la autorización.

Descubrimiento de la droga y valoración económica

Al registrar el barco, los agentes encontraron 100 fardos de cocaína en la bodega bajo el puente de mando. El análisis confirmó que se trataba de 3,5 toneladas con una pureza del 84,3%, cuyo valor en el mercado ilícito sería de 124.000 euros por kilo o 245.000 euros por gramo, lo que justificó la multa impuesta, equivalente al cuádruple del valor total de la droga.

Además, se intervinieron unos 15.000 dólares que portaban los tripulantes.