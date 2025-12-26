Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Izquierda

Maíllo reconoce discrepancias con Yolanda Díaz en la gestión de la izquierda y pide un frente amplio sin "errores"

Aunque reconoce que es una "magnífica" ministra de Trabajo, Maíllo señala que tampoco es un "secreto" que mantiene discrepancias con Díaz respecto a la gestión del espacio conjunto de la izquierda alternativa.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo

Maíllo reconce discrepancias con Yolanda Díaz en la gestión de la izquierda | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Los partidos a la izquierda del PSOE ae rearman para dar forma a una alternativa fuerte. Hay negociaciones entre cuatro formaciones, entre ellas Sumar, pero se deja en el aire la continuidad como líder de Yolanda Díaz.

Hay que tener encuenta que realmente se trataría de una refundación porque los cuatro partidos que están trabajando en esta nueva alternativa, que son Izquierda Unida, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar, son los que ya formaron Sumar. El cambio podría estar en el liderazgo que ahora ostenta Yolanda Díaz y con la que Antonio Maillo, de Izquierda Unida, ha reconocido que existen muchas discrepancias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Maíllo ha destacado que no tiene ninguna queja de la gestión de Díaz en el Gobierno, llegando a ensalzar que es una "magnífica" ministra de Trabajo, aunque reconoce que tampoco es un "secreto" que mantiene discrepancias con ella respecto a la gestión del espacio conjunto de la izquierda alternativa que se conformó en las pasadas elecciones generales del 23J.

Desplegar un frente amplio

La posición de su formación, señala el líder de IU, es desplegar un frente amplio con el mayor número de alianzas posibles en la izquierda en las próximas citas electorales autonómicas, como en Andalucía y Aragón, donde precisamente este viernes termina el plazo para inscribir coaliciones, y a nivel estatal. Para conseguirlo, IU está hablando con Movimiento Sumar, Comunes, y Más Madrid y otras muchas "más pegadas al territorio" con el fin de articular candidaturas que agrupen a toda la izquierda y evitar así la fragmentación electoral.

"En eso quiero ser transparente y evidentemente estamos trabajadon para construir, desde el aprendizaje de errores pasados, una propuesta que sirva de esperanza y de acicate en la izquierda alternativa", ha señalado Maíllo.

Mantienen su respaldo al Gobierno de coalición

Por otro lado, Maíllo destaca que mantienen su respaldo al Gobierno de coalición porque no está salpicado por casos de presunto acoso sexual o corrupción, aunque señala que el PSOE tiene "un problema político", al menos de responsabilidad 'in eligendo' cuando dos exsecretarios de Organización han pasado por la cárcel, refiriéndose a Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

PP y PSOE respaldan el llamamiento de Felipe VI a la "convivencia" frente a las críticas de Sumar y Podemos

Feijóo y Narbona

Publicidad

España

María Guardiola VOX

María Guardiola se pone en contacto con Vox para buscar un acuerdo de estabilidad en Extremadura

Leire Díez

El PP reclama todos los contratos de Correos en la etapa de Leire Díez

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo

Maíllo reconoce discrepancias con Yolanda Díaz en la gestión de la izquierda y pide un frente amplio sin "errores"

Patricia Uriz, exmujer de Koldo García
Caso Koldo

El juez cita a Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, como imputada el próximo 20 de enero

El 'house tour' de Pedro Sánchez "en plan Isabel Preysler": su visita guiada por Moncloa a través de redes sociales
España

El 'house tour' de Pedro Sánchez "en plan Isabel Preysler": su visita guiada por Moncloa a través de redes sociales

José Luis Quintana en rueda de prensa
Extremadura

¿Quién es José Luis Quintana? El 'hombre de confianza' de Sánchez elegido para presidir la gestora del PSOE extremeño

Formó parte del Comité Organizador de las primarias socialistas que llevaron a Pedro Sánchez a liderar el partido.

María Jesús Montero
Extremadura

Montero se pronuncia sobre la derrota en Extremadura: "El rival del PSOE en las elecciones ha sido la abstención"

La vicepresidenta ha apelado a una movilización del electorado de cara a las votaciones autonómicas del 2026.

Imagen creada para una noticia de crispación política

Prohibido hablar de política: Las redes y otros motivos por los que la crispación puede llegar a un punto de "ruptura total"

Feijóo y Narbona

PP y PSOE respaldan el llamamiento de Felipe VI a la "convivencia" frente a las críticas de Sumar y Podemos

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena.

Los detalles y símbolos del mensaje de Navidad del rey Felipe VI: de pie y en el Salón de Columnas

Publicidad