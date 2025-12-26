Maíllo reconoce discrepancias con Yolanda Díaz en la gestión de la izquierda y pide un frente amplio sin "errores"

Los partidos a la izquierda del PSOE ae rearman para dar forma a una alternativa fuerte. Hay negociaciones entre cuatro formaciones, entre ellas Sumar, pero se deja en el aire la continuidad como líder de Yolanda Díaz.

Hay que tener encuenta que realmente se trataría de una refundación porque los cuatro partidos que están trabajando en esta nueva alternativa, que son Izquierda Unida, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar, son los que ya formaron Sumar. El cambio podría estar en el liderazgo que ahora ostenta Yolanda Díaz y con la que Antonio Maillo, de Izquierda Unida, ha reconocido que existen muchas discrepancias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Maíllo ha destacado que no tiene ninguna queja de la gestión de Díaz en el Gobierno, llegando a ensalzar que es una "magnífica" ministra de Trabajo, aunque reconoce que tampoco es un "secreto" que mantiene discrepancias con ella respecto a la gestión del espacio conjunto de la izquierda alternativa que se conformó en las pasadas elecciones generales del 23J.

Desplegar un frente amplio

La posición de su formación, señala el líder de IU, es desplegar un frente amplio con el mayor número de alianzas posibles en la izquierda en las próximas citas electorales autonómicas, como en Andalucía y Aragón, donde precisamente este viernes termina el plazo para inscribir coaliciones, y a nivel estatal. Para conseguirlo, IU está hablando con Movimiento Sumar, Comunes, y Más Madrid y otras muchas "más pegadas al territorio" con el fin de articular candidaturas que agrupen a toda la izquierda y evitar así la fragmentación electoral.

"En eso quiero ser transparente y evidentemente estamos trabajadon para construir, desde el aprendizaje de errores pasados, una propuesta que sirva de esperanza y de acicate en la izquierda alternativa", ha señalado Maíllo.

Mantienen su respaldo al Gobierno de coalición

Por otro lado, Maíllo destaca que mantienen su respaldo al Gobierno de coalición porque no está salpicado por casos de presunto acoso sexual o corrupción, aunque señala que el PSOE tiene "un problema político", al menos de responsabilidad 'in eligendo' cuando dos exsecretarios de Organización han pasado por la cárcel, refiriéndose a Santos Cerdán y José Luis Ábalos.