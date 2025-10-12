La complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

La Princesa de Asturias y la infanta Sofía asistieron por primera vez juntas este domingo a la recepción que los Reyes ofrecían en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Las hijas de los monarcas acapararon la atención de los invitados, que apenas tuvieron oportunidad de saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se fue sin compartir el tradicional encuentro informal con la prensa presente en el acto.

La hijas de los Reyes han protagonizado en la un simpático error de protocolo en el besamanos del 12 de octubre que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid. Leonor ha corregido a su hermana entre risas, que han sido captadas por las cámaras cuando ambas salían del Salón del Trono, la sala más importante del palacio.

El error se ha producido al comienzo de la primera pausa del besamanos, después de que la familia real saludara a los primeros 200 invitados del evento. Sofía ha caminado a la izquierda de Leonor, pero al percatarse de la equivocación la princesa la ha corregido entre risas, evidenciando una vez más la bonita relación que existe entre ambas.

Después, Leonor le ha puesto la mano en la espalda a su hermana menor y le ha sonreído. Finalmente, Sofía se ha colocado a la derecha su hermana y ambas han salido junto con los reyes Felipe VI y Letizia del salón.