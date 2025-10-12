Agenda política
Ábalos y Koldo serán interrogados en el Supremo tras un informe de la UCO sobre ingresos no declarados
No se descarta que el juez acuerde su ingreso en prisión, igual que Santos Cerdán.
Semana intensa en los Tribunales. El miércoles, el exministro de Transportes José Luis Ábalos acudirá al Supremo. El juez, Leopoldo Puente, lo ha vuelto a citar para que explique los movimientos de dinero en efectivo, que se recogían en el último informe de la UCO y porque su asesor Koldo García era quien pagaba sus gastos. Él por cierto también está citado al día siguiente.
Según el juez, ese informe de la UCO venía a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban. Y que tras escucharles, se acordará lo que resulte procedente. No se descarta por tanto que puedan ir a prisión, igual que Santos Cerdán.
Por su parte, el presidente del Gobierno estará mañana lunes en Egipto. Sánchez asistirá mañana a la firma del acuerdo de paz en Gaza, invitado por el gobierno egipcio. El martes, Alberto Núñez Feijóo presentará su plan migratorio al completo. Propondrá reformar el Código Penal para que España pueda luchar contra el tráfico de migrantes en aguas internacionales.
