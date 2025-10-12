Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Agenda política

Ábalos y Koldo serán interrogados en el Supremo tras un informe de la UCO sobre ingresos no declarados

No se descarta que el juez acuerde su ingreso en prisión, igual que Santos Cerdán.

&Aacute;balos y Koldo Garc&iacute;a

Ábalos y Koldo GarcíaEFE

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Semana intensa en los Tribunales. El miércoles, el exministro de Transportes José Luis Ábalos acudirá al Supremo. El juez, Leopoldo Puente, lo ha vuelto a citar para que explique los movimientos de dinero en efectivo, que se recogían en el último informe de la UCO y porque su asesor Koldo García era quien pagaba sus gastos. Él por cierto también está citado al día siguiente.

Según el juez, ese informe de la UCO venía a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban. Y que tras escucharles, se acordará lo que resulte procedente. No se descarta por tanto que puedan ir a prisión, igual que Santos Cerdán.

Por su parte, el presidente del Gobierno estará mañana lunes en Egipto. Sánchez asistirá mañana a la firma del acuerdo de paz en Gaza, invitado por el gobierno egipcio. El martes, Alberto Núñez Feijóo presentará su plan migratorio al completo. Propondrá reformar el Código Penal para que España pueda luchar contra el tráfico de migrantes en aguas internacionales.

La familia real preside el desfile del Día de la Hispanidad, marcado por las ausencias políticas y las críticas a Sánchez

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Finaliza el besamanos en el Palacio Real con más de mil invitados

Publicidad

España

Ábalos y Koldo García

Ábalos y Koldo serán interrogados en el Supremo tras un informe de la UCO sobre ingresos no declarados

La complicad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

La complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Finaliza el besamanos en el Palacio Real con más de mil invitados

La familia real preside el desfile del Día de la Hispanidad, marcado por las ausencias políticas y las críticas a Sánchez

Juanma Moreno.
España

El Gobierno andaluz anuncia planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

Los Reyes saludan a los alcaldes de la dana en la recepción en el Palacio Real
España

Los Reyes saludan a los alcaldes de la DANA en la recepción en el Palacio Real

Imagen de Leonor en el Desfile del Día de la Hispanidad.
Día de la Hispanidad

Leonor acapara miradas en la Fiesta Nacional con su uniforme de alférez del Ejército del Aire y del Espacio

La princesa de Asturias reaparece en el desfile del 12 de octubre junto a la infanta Sofía tras cuatro años sin coincidir.

La reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
12 de octubre

Sánchez, recibido con pitos y abucheos, abandona la recepción en el Palacio Real antes de tiempo

Pedro Sánchez ha llegado en su vehículo oficial para asistir al desfile militar del Día de la Hispanidad.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Vídeo: Así ha sido el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025

Militares en el desfile del 12 de octubre

Todo preparado en Madrid para el desfile militar de la Fiesta Nacional

CONCEJAL VALLADOLID

Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá en solitario con concejalas para evitar que le acusen "de cosas"

Publicidad