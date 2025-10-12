Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

España

El Gobierno andaluz anuncia planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

El consejero de la Presidencia y de Salud en funciones ha anunciado que serán aprobados el miércoles en Consejo de Gobierno e incluirán ampliación de plantilla, refuerzo de la información y más coordinación.

Juanma Moreno.

Juanma Moreno | antena3.com

Publicidad

Tania Taboada
Actualizado:
Publicado:

El Gobierno de Juanma Moreno aprobará dos planes de refuerzo para los programas de cáncer de colon y cuello de útero, tal y como ha anunciado el consejero de la Presidencia y de Salud en funciones, Antonio Sanz. Según han informado, estas nuevas medidas complementarán el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama.

Ambas medidas van a complementarse con el programa de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama que ya ha empezado a funcionar. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llamado ya a unas 2.000 andaluzas a las que se les detectaron lesiones tumorales que podrían no ser benignas en unas mamografías realizadas dentro del programa de detección precoz de este tipo de cáncer, cuyo seguimiento quedó en el limbo.

El Ejecutivo andaluz explica que transformó el cribado de colon en un cribado poblacional organizado y homogéneo para toda la población de 50 a 69 años. Según indican, actualmente la aceptación ha pasado del 20% en 2020 al 42% en 2024 y la participación se ha incrementado del 39% en 2020 al 65% en 2024. La medida llega después de que el Gobierno de Juanma Moreno viviera una crisis del cribado de cáncer de mama.

Juanma Moreno: "Habrá más ceses"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha avanzado en una entrevista al diario El Español que habrá más ceses en la Consejería por los fallos del sistema de cribado de cáncer de mama.

El pasado miércoles anunció la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández por estos errores y un plan de choque, en el que invertirá 12 millones de euros para la realización de pruebas garantizadas a todas las mujeres afectadas por retrasos en sus mamografías antes del 30 de noviembre.

Juanma Moreno se siente muy dolido por "la angustia" que ha podido causar esta situación a las mujeres afectadas, pero también porque la oposición "tergiversa" y, desde el punto de vista político, utiliza el cáncer y el cribado como "arma arrojadiza". "Que me ataquen a mí y a mi gobierno, pero no al sistema que ha funcionado en la inmensa mayoría de los casos". No obstante, piensa en positivo porque cree que el cribado va a mejorar mucho más, con el objetivo de que Andalucía sea referente en España.

"El cribado funciona"

Así las cosas, el presidente andaluz ha explicado que el fallo ha sido una comunicación dentro del cribado. "El cribado funciona, es lo primero que quiero dejar claro. Funciona bien con absoluta normalidad y no quiero que se desprestigie uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para prevenir el cáncer. No podemos tirar por tierra el trabajo que se lleva haciendo durante muchos años", ha dicho, aclarando que "puntualmente ha fallado la información a las usuarias, hacia las mujeres que se habían hecho la prueba diagnóstica y no era concluyente.

Tendrían que haber sido informadas de esto y haberle dado una cita para la segunda mamografía o prueba".

En la entrevista concedida al mencionado diario, el presidente andaluz ha anunciado que la Junta creará una comisión de seguimiento del funcionamiento de los cribados, dos unidades especiales de cáncer de mama y colon, y aplicará en toda Andalucía la IA para la detección de la enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El fiscal general del Estado negó "rotundamente" haber filtrado datos del novio de Ayuso: "No nos lleva al descubrimiento de la verdad"

Antena3 Noticias

Publicidad

España

Ábalos y Koldo García

Ábalos y Koldo serán interrogados en el Supremo tras un informe de la UCO sobre ingresos no declarados

La complicad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

La complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025, en directo: Finaliza el besamanos en el Palacio Real con más de mil invitados

La familia real preside el desfile del Día de la Hispanidad, marcado por las ausencias políticas y las críticas a Sánchez

Juanma Moreno.
España

El Gobierno andaluz anuncia planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

Los Reyes saludan a los alcaldes de la dana en la recepción en el Palacio Real
España

Los Reyes saludan a los alcaldes de la DANA en la recepción en el Palacio Real

Imagen de Leonor en el Desfile del Día de la Hispanidad.
Día de la Hispanidad

Leonor acapara miradas en la Fiesta Nacional con su uniforme de alférez del Ejército del Aire y del Espacio

La princesa de Asturias reaparece en el desfile del 12 de octubre junto a la infanta Sofía tras cuatro años sin coincidir.

La reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
12 de octubre

Sánchez, recibido con pitos y abucheos, abandona la recepción en el Palacio Real antes de tiempo

Pedro Sánchez ha llegado en su vehículo oficial para asistir al desfile militar del Día de la Hispanidad.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Vídeo: Así ha sido el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025

Militares en el desfile del 12 de octubre

Todo preparado en Madrid para el desfile militar de la Fiesta Nacional

CONCEJAL VALLADOLID

Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá en solitario con concejalas para evitar que le acusen "de cosas"

Publicidad