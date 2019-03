El rey retoma su actividad con una reunión con Rajoy

El rey recibe este viernes por la tarde en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el primer despacho que mantendrán ambos desde la Semana Santa, con el que don Juan Carlos reanudará su actividad oficial tras recibir el alta hospitalaria.

Rajoy, recién llegado de su viaje oficial a México y Colombia y tras presidir la reunión del Consejo de Ministros, será recibido por don Juan Carlos en su despacho y ambos mantendrán una reunión que no contará con cobertura gráfica, pero cuya celebración confirmará la Casa del Rey.

El rey se recuperará en Zarzuela de la operación

El jefe del Estado y el del Ejecutivo no pudieron celebrar el lunes 9 el despacho semanal que habían previsto mantener ese día porque el rey se encontraba en un viaje privado en Botsuana, donde sufrió una caída accidental en la madrugada del pasado viernes que le provocó una fractura de cadera.

Ingresó por dicha fractura la noche del viernes en el Hospital USP San José de Madrid, donde fue sometido a primera hora de la madrugada del sábado a una intervención quirúrgica, en la que se le implantó una prótesis de cadera y tras la que ha seguido un proceso de recuperación en ese centro médico hasta el miércoles a mediodía.

Al recibir el alta hospitalaria, después de "un postoperatorio muy satisfactorio", don Juan Carlos se desplazó directamente a la Zarzuela, donde seguirá durante las próximas semanas las revisiones postoperatorias y el proceso de recuperación intensiva iniciado en el hospital.

"Estoy deseando retomar mis obligaciones", dijo el rey

El rey fue quien pidió a Rajoy reanudar sus despachos habituales, una vez que regresó de su viaje oficial a México y Colombia, según explicó el presidente del Gobierno tras visitar a don Juan Carlos el pasado domingo en la habitación del hospital en la que se encontraba ingresado, donde le vio "con muchas ganas de recuperarse" y "volver pronto a sus actividades".

Además de pedir disculpas por su viaje privado a Botsuana con la ya histórica frase "Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir", el rey subrayó, antes de abandonar el hospital: "estoy deseando retomar mis obligaciones".

Desde México, Rajoy afirmó ayer que don Juan Carlos había sido "muy claro" al disculparse y elogió "su mérito y dedicación de tantos años al progreso de España" y a la relación con la comunidad iberoamericana.