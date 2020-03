El Rey Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos

En un comunicado emitido por la Casa Real se recoge la renuncia del rey Felipe VI a la herencia personal que le pudiera corresponder de su padre, el rey emérito don Juan Carlos, así como cualquier activo, inversión o estructura financiera que pudiera no responder a la legalidad o criterios de rectitud.

Asimismo, el comunicado informa de que el Rey emérito don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey.

El comunicado se ha hecho público tras diversas informaciones publicadas este fin de semana en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad 'offshore' creada por el Rey Juan Carlos I vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.

Ante las informaciones referidas a S.M. el Rey Don Juan Carlos, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de S.M. el Rey quiere hacer constar que "la Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".

"Preservar la ejemplaridad de la Corona"

Y añade que "en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".

El comunicado informa de que Su Majestad el Rey "desconoce por completo, totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de la 'Fundación Zagatka'".

Y en el caso de las informaciones publicadas sobre su vinculación con la 'Fundación Lucum', el comunicado aclara que "su Majestad el Rey tuvo conocimiento -sin ninguna justificación documental-, de su supuesta designación como beneficiario de la 'Fundación Lucum', desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos".

En acto notarial el rey Felipe VI manifiesta "no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro".