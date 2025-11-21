Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el 'caso Mascarillas'

Javier Aureliano García ha formalizado la dimisión de su cargo a su grupo político después de que se acordara su puesta en libertad con medidas cautelares.

Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación tras su detención por el caso MascarillasEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha comunicado este viernes que dimite de su cargo.

Todo ello, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordara su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' por contratos irregulares a través´s de la institución provincial.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado y recogen a su vez medios locales como El Diario de Almería, la decisión se corresponde a una "una decisión voluntaria" con la que se materializa su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Almería y también como diputado provincial.

La Diputación afirma que la renuncia viene "desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

Dimite Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la institución

En esta línea, Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la institución, ha formalizado su renuncia como diputado provincial y deja sus responsabilidades "al frente de áreas que han sido claves en los últimos años", vinculadas a la proyección de la marca de la provincia y la defensa de "proyectos claves para el patrimonio almeriense".

Ambas renuncias vienen un día después de que los cinco detenidos (García, Giménez, el alcalde de Fines (Almería), el hijo de dicho regidor y un técnico de obras públicas) acudieran al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para responder a sus defensas.

Hasta 17 investigados por el 'caso Mascarillas'

La causa investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El procedimiento suma 17 investigados, entre ellos, familiares del propio García, además del exvicepresidente tercero Óscar Liria. Según recoge La Voz de Almería, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, están realizando las investigaciones.

