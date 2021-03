Un micrófono 'pilla' a Revilla diciendo que Madrid será "una bomba" en 15 días y Ayuso le contesta con ironía: "Parece virólogo"

El presidente regional de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha sido 'pillado' por un micrófono abierto afirmando que Madrid será "una bomba en 15 o 20 días" por un aumento de contagios de coronavirus. Unas declaraciones que han provocado la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Ahora parece que es virólogo, experto en Sanidad", ha ironizado Ayuso, tras recordar que ha sido capaz de "darle las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria".

"Nosotros mientras no dábamos esas 'revilletas', traíamos aviones con material sanitario para proteger a todos los profesionales que han estado al frente del Covid", ha recalcado.

Almeida también responde a Revilla

En la misma línea que Ayuso, se ha pronunciado Almeida, que ha aseverado que "no es bueno para nadie que desde otras comunidades autónomas se señala a Madrid". "Desconozco sus conocimientos epidemiológicos, pero conviene no señalar a los demás. Estoy seguro de que Revilla en Cantabria hace todo lo posible por parar la pandemia", ha indicado.

"Hay siete millones de madrileños que no podemos salir de Madrid y hay que dar alternativas suficientes. La presidenta trata de que los madrileños no se acerquen en desbandada", ha explicado a continuación. Almeida ha asegurado que "no es descartable que haya una cuarta ola" pero hay que trabajar por que "no tenga la dimensión que tuvieron las anteriores".