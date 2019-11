La respuesta de la Asociación Española contra el cáncer a Vox por comparar el feminismo con el cáncer

Este jueves la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio arremetió contra el feminismo que, a su juicio, es “un cáncer" que "utiliza dinero público para no hacer nada”.

La diputada aseguró que o que hasta ahora ha hecho el feminismo ante los "asesinatos y maltratos a mujeres es utilizar dinero público para no hacer nada". A su juicio, "hay muchas más denuncias falsas instrumentales y parece que por el hecho de ser mujeres hay que creerlas sí o sí y todos conocemos que muchas utilizan esto para conseguir beneficios en el divorcio".

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha publicado un tuit en su cuenta en el que califican de "poco apropiadas" las palabras de la diputada. "No nos gusta el uso de la palabra cáncer en un entorno que no es el sociosanitario y con una connotación negativa y a las personas afectadas tampoco. Éstas palabras de Alicia Rubio no han sido las más afortunadas", escriben.

Tras estas afirmaciones, que los grupos de izquierda calificaron de "barbaridad", la diputada de Unidas Podemos Beatriz Gimeno defendió las políticas de prevención contra la violencia machista y dijo que son "necesarias" para combatir los estereotipos sexistas.