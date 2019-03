Recibimiento masivo a Artur Mas en la Generalitat al grito de "¡Independencia!"

Un millar de personas han recibido este jueves al grito de independencia al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, al llegar a la plaza Sant Jaume de Barcelona --sede del Govern-- tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Madrid.

En el centro de la plaza, los manifestantes han exhibido una pancarta donde se leía 'Todos con el presidente' y multitud de 'esteladas', y han coreado proclamas a favor de la independencia de Cataluña.

La concentración ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), pero entre los presentes también se encontraban algunos representantes de CiU como el eurodiputado Ramón Tremosa, y el alcalde de Vic y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Vila d'Abadal.

Sobre las 18.30 horas habían empezado a llegar los primeros simpatizantes, con banderas independentistas (la "estelada") y 'senyeres' en una plaza medio ocupada por el escenario mondado junto al Palau de la Generalitat para las Fiestas de la Mercè de Barcelona.

Sobre las 19.00 horas en la plaza ya se veían caras conocidas, como la del edil Josep Maria Vila d'Abadal, el filósofo Xavier Rubert de Ventós, el historiador Jaume Sobrequés o el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

Mas se ha mostrado decepcionado y triste en la rueda de prensa posterior a su reunión con Mariano Rajoy en la que el tema del el pacto fiscal no ha ido bien". Con esos términos aclaraba que en la Moncloa no ha habido discusión y que las conversaciones han transcurrido en un tono cordial. Pero anunciaba que Mariano Rajoy "había sido franco" al comentarle que no había margen para el pacto fiscal con Cataluña. El jefe del Ejecutivo añadió además "que los otros partidos no lo verían bien".

El presidente de la Generalitat no ha adelantado cuál será a partir de ahora su posición y sobre todo no ha confirmado ni desmentido un posibleadelanto electoral. Artur Mas se ha remitido a las reuniones del Parlamento catalán que tendrán lugar a partir de la semana que viene en la que ha pedido a todos los grupos un ejercicio de reflexión. Además, el jefe del ejecutivo catalán ha recalcado que cree que "España ha perdido una oportunidad histórica". Previamente Duran i Lleida aseguraba que el adelanto electoral no estaba entre las opciones del presidente autonómico.

Preguntado sobre la carta que escribió el Rey, Artur Mas vuelve a reiterar "no nos damos por aludidos, porque no es ninguna quimera pedir un pacto fiscal".