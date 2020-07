Duran i Lleida asegura que Mas no va a convocar elecciones anticipadas

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no va a anunciar este jueves elecciones anticipadas tras su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Duran ha garantizado que el jefe del Ejecutivo catalán no tiene adoptada aún "ninguna decisión" sobre una eventual convocatoria de elecciones. "No hay todavía ninguna decisión al respecto -ha dicho-. Puede haberlo, no digo que no. De hecho, Mas lo dejó entrever (recientemente) en Madrid, pero a la fecha y a la hora el president no va a anunciar ninguna convocatoria electoral anticipada".

El nacionalista catalán ha recalcado que ésa es una decisión que, cuando se adopte, no se conocerá a través de "filtraciones", sino porque el presidente catalán, que es el único que puede convocar unos comicios, lo anuncie.

En todo caso, ha insistido en que Mas no anunciará este jueves unas elecciones anticipadas en Cataluña tras su cita con Rajoy, pese a temerse que no habrá avances en torno al pacto fiscal que el presidente catalán lleva a la Moncloa.

En todo caso, ha deseado que en esa reunión "decisiva y trascendental" para la historia de España y Cataluña, el presidente del Gobierno esté "a la altura de las circunstancias y que se comporte más "como un estadista que como presidente del PP".