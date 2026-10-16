La jueza Tardón da tres días a la Policía para entregar todas las alertas previas a la entrada masiva de migrantes

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado a la Policía Nacional un plazo de tres días, que no podrá ampliarse, para que entregue toda la documentación que tenga en su poder sobre los avisos relacionados con aquella crisis migratoria.

La magistrada quiere conocer qué información existía antes de que miles de personas entraran de forma irregular en la ciudad autónoma y cómo se actuó ante las posibles advertencias. Así consta en informaciones adelantadas por El Mundo y a la que ha tenido acceso EFE.

La jueza reclama los avisos anteriores a la crisis migratoria

La petición judicial no se limita a los días en los que se produjo la entrada masiva. Tardón exige que se remita la documentación correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026, incluyendo, por tanto, los días previos a los hechos. En concreto, reclama "todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026".

Quién recibió las alertas y qué medidas se adoptaron

Otro de los puntos clave de la investigación es determinar a quién llegaron los avisos y qué respuesta recibieron. Por ello, la jueza también exige que se identifiquen "los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas".

Entre las diligencias acordadas por la magistrada figura también la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El pasado 30 de septiembre, Vivas aseguró que el Gobierno central disponía de más información sobre la entrada masiva de migrantes que el propio Ejecutivo de la ciudad autónoma.