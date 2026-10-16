Pedro Sánchez, sobre la dimisión de Montse Mínguez: "La política maltrata a veces a algunas personas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en Bruselas, en el marco de la cumbre de líderes de la Unión Europea, para abordar asuntos como la situación en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía, el futuro presupuesto comunitario, y la política migratoria. Durante su intervención, ha destacado especialmente el reconocimiento de Ceuta y Melilla como fronteras terrestres europeas, y el compromiso de las instituciones comunitarias con ambas ciudades.

La comparecencia se produce mientras Sánchez mantiene sus responsabilidades al frente del Gobierno, y afronta la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Sánchez destaca el respaldo europeo a Ceuta y Melilla

Uno de los asuntos centrales de su intervención ha sido el reconocimiento explícito de Ceuta y Melilla en las conclusiones del Consejo Europeo. El presidente ha subrayado que ambas ciudades son consideradas "fronteras terrestres" no solo de España, sino también de la Unión Europea.

Según ha explicado, este reconocimiento viene acompañado de un "compromiso de solidaridad por parte de los líderes europeos", así como de la movilización de recursos operativos y financieros por parte de las instituciones comunitarias. "Europa está más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades también son Europa", ha afirmado Sánchez, quien considera que este paso supone un avance importante, aunque ha reconocido que todavía queda trabajo por hacer.

El presidente ha destacado que el respaldo europeo refuerza la posición de España en materia migratoria, y supone un reconocimiento de la importancia estratégica de las dos ciudades autónomas.

El encarecimiento de la energía y la guerra en Irán

Durante su comparecencia, Sánchez también ha abordado el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía y la economía europea. El presidente ha atribuido el encarecimiento de los combustibles a las consecuencias del conflicto y a la inestabilidad internacional. "Quiero recordar por qué estamos donde estamos, con máximos históricos en el precio del gasoil, y es a causa de una guerra ilegal", ha señalado.

Sánchez ha advertido de que las consecuencias económicas del conflicto afectan directamente a los ciudadanos europeos, y ha cifrado en más de 100.000 millones de euros el coste de la guerra para Europa. En este contexto, ha defendido la necesidad de adoptar medidas que permitan aliviar la presión económica sobre los hogares, especialmente ante el incremento de los precios de la energía y su repercusión en el coste de la vida.

Sánchez lamenta la salida de Montse Mínguez de las listas

En el ámbito político nacional, el presidente del Gobierno se ha referido a la decisión de Montse Mínguez de renunciar a formar parte de las listas electorales. Sánchez ha explicado que ha mantenido contacto con ella mediante mensajes durante el debate del Consejo Europeo, y que conocía el difícil momento personal que atravesaba. "La política maltrata a veces a algunas personas", ha afirmado, antes de lamentar su decisión y asegurar que le había pedido que no renunciara.

El presidente ha elogiado la labor de Mínguez, a quien ha definido como una "extraordinaria portavoz", y ha denunciado el clima de agresividad y odio que, en su opinión, se ha instalado en determinados ámbitos del debate político. "Muchas veces se han cruzado líneas rojas que no deberían de haberse cruzado. Perdemos una gran compañera y un gran activo del partido", ha señalado.

Optimismo ante las elecciones del 29N

Preguntado por las próximas elecciones del 29 de noviembre, Sánchez ha expresado su confianza en el resultado electoral y en la continuidad de su proyecto político. El presidente ha asegurado que se encuentra "muy animado" y "optimista" ante los comicios, y ha defendido que la senda de avance de su Gobierno continuará durante los próximos cuatro años.