Dimite la portavoz del PSOE Montse Mínguez: "Es lo mejor para el proyecto colectivo"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha anunciado que se aparta de sus responsabilidades después de la controversia suscitada por la cartera inmobiliaria de su pareja, que dispone de "30 pisos" destinados al alquiler. La polémica ha cobrado especial relevancia por el discurso del partido contra los "rentistas".

En un comunicado difundido a través de X, la diputada ha explicado que ha tomado esta decisión "convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo" al que ha entregado su "esfuerzo", su "compromiso" y sus "mejores energías".

Pedro Sánchez, en declaciones dadas en Bruselas en el marco de la cumbre de los líderes politicos de la UE, ha subrayado que "no ha podido hablar con Mínguez", aunque se ha "mensajeado con ella". "Me constaba que Montse estaba rota y lo estaba pasando muy mal... la política maltrata a veces a algunas personas", ha comentado el presidente, que le pidió "que no lo hiciera porque es una extraordinaria portavoz pero el nivel de dureza, agresividad y odio es irreparable".

Finalmente, Sánchez ha recalcado que se han "cruzado líneas rojas que no deberían haberse cruzado".

El PSOE respeta la decisión

El Partido Socialista ha comunicado que respeta la decisión de Montse Mínguez de renunciar a la portavocía y a la secretaría de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

A su vez, ha agradecido su dedicación y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades, así como la pasión con la que ha defendido los valores socialistas en cada una de sus intervenciones públicas. También su coherencia a la hora de votar conforme a sus principios, que han marcado toda una trayectoria intachable como socialista.

Patxi López defendió a Mínguez

Antes de que se conociera su decisión, distintos dirigentes socialistas habían respaldado a la portavoz ante las críticas. Entre ellos, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal, quien defendió este viernes que Mínguez nunca había actuado políticamente en beneficio de los intereses de su pareja.

"Nunca, nunca, nunca ha dado un paso ni ha votado a favor de los posibles intereses de su pareja", afirmó López.

El dirigente socialista también destacó el historial de votaciones de la diputada en materia de vivienda y sostuvo que sus decisiones han ido en la dirección contraria a favorecer a los grandes propietarios.

"Más bien se podría decir lo contrario: ha votado siempre a favor del derecho a una vivienda asequible, de que los fondos buitre y grandes tenedores tengan beneficios no, sino todo lo contrario, y, por lo tanto, tiene una trayectoria intachable", añadió.