Frente Amplio lanza una oferta a Podemos con puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Barcelona

Frente Amplio ha lanzado a dos horas del cierre de plazo de coaliciones una propuesta de acuerdo global para las elecciones generales del 29N que asegura a los morados puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Cataluña.

Según esa propuesta, Frente Amplio también plantea la incorporación de Podemos "con todos los derechos" en todas las circunscripciones en que se presenta Frente Amplio, como es el caso de Andalucía.

Además, detalla que esa incorporación también se dará en el caso de las candidaturas de Aragón y Baleares, que lideran Chunta Aragonesista y Ara Més, respectivamente.

Por otro lado, Podemos ha ofrecido a los partidos de Frente Amplio llegar a acuerdos en varios territorios pero no en Madrid, donde considera que ir por separado no penaliza el voto, ni en Cataluña, donde tiene ya un acuerdo con ERC

Una coalición sin Podemos Andalucía

La izquierda andaluza ya tiene nombre para su candidatura conjunta: Frente Amplio Por Andalucía. Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo han alcanzado un acuerdo para presentarse bajo estas siglas a las próximas elecciones generales. Sin embargo, Podemos Andalucía se queda fuera de la alianza.

Las cuatro organizaciones han explicado en un comunicado que el acuerdo responde a la "voluntad de construir un proyecto político compartido" que tenga en cuenta la diversidad territorial de España. También reivindican la identidad de Andalucía como nacionalidad histórica y defienden que esta candidatura permitirá combinar las particularidades de la comunidad con el proyecto estatal de Frente Amplio.

Pero las negociaciones no han conseguido incorporar a Podemos. El partido morado había propuesto esta misma semana una "reunión urgente" con IU para intentar alcanzar un acuerdo. Una oferta que rechazó el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, al considerar que Podemos planteaba negociar a nivel estatal y no mediante acuerdos territoriales separados.

Ada Colau reúne a Frente Amplio en el Congreso

Mientras se cierran las candidaturas, Ada Colau, cabeza de lista de Frente Amplio para las elecciones generales, se ha reunido este viernes en el Congreso con representantes de los principales partidos de la coalición. Según fuentes de Frente Amplio citadas por EFE, en el encuentro participan dirigentes de IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes. Entre ellos se encuentra Emilio Delgado, designado cabeza de lista por Madrid.

Colau había ofrecido incluso renunciar a su designación y negociar el nombre de la coalición para facilitar la incorporación de Podemos, aunque las conversaciones no han dado lugar a un acuerdo general.

Solo hay acuerdos con Podemos en dos comunidades

Por ahora, Frente Amplio y Podemos únicamente han conseguido pactar candidaturas conjuntas en la Comunidad Valenciana y Canarias, junto a fuerzas políticas territoriales. En el resto de España, las diferencias continúan.

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