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El CNI confirma que Marruecos "conocía días antes" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y no logró frenarla

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al informe remitido a la Audiencia Nacional, que revela que las autoridades marroquíes conocían las convocatorias en redes sociales y que la falta de efectivos y su actitud pasiva contribuyeron al desbordamiento de la situación.

Crisis en Ceuta

Crisis en Ceuta EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Marruecos sabía lo que podía ocurrir en Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Así lo concluye el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo sucedido en la ciudad autónoma y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

El documento, de una veintena de páginas, sostiene que las autoridades marroquíes conocían con antelación las convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar la frontera coincidiendo con la Fiesta del Trono. "Previamente a la entrada masiva en Ceuta, se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", recoge el informe.

El CNI señala la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes

Los servicios de inteligencia españoles también constatan que Marruecos había detectado un aumento de migrantes en las inmediaciones de Ceuta durante los días anteriores. Aunque las autoridades marroquíes habían decidido reforzar la vigilancia, el CNI considera que su actuación resultó insuficiente cuando comenzaron a multiplicarse los intentos de entrada. "Sin embargo, en la práctica, mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis", señala el documento.

La Fiesta del Trono, una de las claves

El CNI identifica otro factor determinante: la prioridad que Marruecos concedió a la seguridad de las celebraciones de la Fiesta del Trono, celebradas en la cercana localidad de Rincón, donde se encontraba Mohamed VI. Esta decisión habría facilitado que numerosos migrantes llegaran a las inmediaciones de Ceuta sin encontrar oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes. Según el informe, las medidas más contundentes, como las detenciones y los traslados al interior del país, llegaron después del momento de mayor intensidad de las entradas por tierra y mar.

Los avisos que llegaron a Ceuta

El documento también recoge las comunicaciones de alerta que el Gobierno español ya había desclasificado. Entre ellas figuran mensajes y llamadas dirigidos al entonces jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno y a un mando de información de la Guardia Civil en Ceuta. El CNI asegura que "se comunicó dicha información con la máxima urgencia por las vías mencionadas para el traslado a los superiores jerárquicos y contribuir a su neutralización".

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