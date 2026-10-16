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CRISIS MIGRATORIA
VÍDEO | Marlaska es recibido con abucheos a su llegada a Ceuta
El ministro de Interior ha llegado hoy a la ciudad autónoma y se ha encontrado con una concentración ante la Delegación del Gobierno.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido recibido con abucheos mientras entraba a la Delegación de Gobierno. Los concentrados han expresado su malestar increpando al ministro, pintando y tildándole de "traidor".
Marlaska ha llegado a la Delegación alrededor de las 13:00 horas, tras visitar las instaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil y la frontera del Tarajal.
En la comparecencia a los medios, el ministro ha enfatizado que no ha tenido lugar "ninguna devolución encubierta" de migrantes y que los 12.000 que han abandonado la ciudad ha sido por "retornos voluntarios o resoluciones judiciales o adminsitrativas".
A su vez, ha asegurado que "Policía Nacional y Guardia Civil han actuado siempre de acuerdo con las leyes nacionales o internacionales que regulan estas situaciones y por respeto a las personas migrantes y garantizar la seguridad jurídica".