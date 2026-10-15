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Vicente Vallés sobre las fragatas marroquíes en aguas de Ceuta: "Los españoles teníamos derecho a saberlo y Pedro Sánchez la obligación de informar"

El presentador y director de Noticias 2 repasa la crisis de Ceuta, las elecciones anticipadas, el voto por correo o los decretos de vivienda, entre otros asuntos.

El presentador y director de Noticias 2 de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés

Vicente Vallés sobre los buques marroquíes en aguas de Ceuta: "Los españoles teníamos derecho a saberlo y Pedro Sánchez la obligación de informar" | Antena 3

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El presentador y director de Noticias 2 de Antena 3, Vicente Vallés, ha asegurado que la gestión del Gobierno durante la crisis de Ceuta ha perjudicado su imagen y ha reforzado la del CNI, tras la desclasificación de documentos que confirman que hubo avisos previos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes: "La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno ha salido perjudicada".

En una entrevista en 'El Hormiguero' ha criticado que el Ejecutivo intentara "salvarse a sí mismo" asegurando que el CNI no se enteró de nada. "Eso claramente no fue así, porque quedó demostrado con los papeles que se desclasificaron", ha añadido. Según Vallés, aquellos documentos evidenciaron que sí existieron avisos de que algo similar a lo ocurrido podía suceder al día siguiente.

Vallés también ha hablado sobre la entrada de barcos marroquíes en aguas españolas durante la crisis en Ceuta. Ante las distintas versiones ofrecidas por el Gobierno, el presentador se ha mostrado más cercano a la explicación del ministro Félix Bolaños: "Yo me creo más la del ministro Bolaños, porque ciertamente que una fragata de Marruecos entre en territorio español en las costas de Ceuta justo cuando se está produciendo el asalto a la frontera, pues claramente es un asunto de seguridad nacional".

Por ello señala que "los españoles teníamos derecho a saber que se había producido y el presidente del Gobierno tenía la obligación de informar sobre ello cuando compareció en el Congreso de los Diputados en un pleno específico sobre lo que estaba ocurriendo en Ceuta".

Elecciones y voto por correo

Sobre la convocatoria electoral, ha reconocido que la noticia de unas elecciones anticipadas no le ha sorprendido del todo: "Si uno lo piensa con un poco de perspectiva, se da cuenta de que llevamos en campaña electoral prácticamente el último año". En su opinión, la posibilidad de que los comicios se adelantaran estaba "en el ambiente", aunque nadie sabía cuánto. "La buena noticia es que así pasan antes", ha bromeado

El periodista también ha abordado las dudas de dirigentes políticos, como Ayuso, Feijóo o Abascal, sobre el voto por correo: "Cuando tú planteas esa duda, conviene que tengas algunas pruebas para demostrarlo pero no solamente sospechas". Para Vallés, plantear sospechas puede llevar a parte de la ciudadanía a creer que ya se ha producido un fraude y "no hay, que sepamos, un fraude en el voto por correo".

"La gente puede votar tranquilamente, tanto en urna como a través del correo", ha añadido, convencido de que el resultado de la noche del 29 de noviembre "será el que decidan los españoles y ningún otro".

Vivienda y decretos

Respecto a la reprobación de los decretos de vivienda en el Pleno del Congreso y su posterior aprobación por la Diputación Permanente, Vallés ha calificado la situación de "rara" y de "cierto trampeo político". Aunque no ha entrado en valoraciones jurídicas, considera que si un decreto rechazado por los 350 diputados no se ha aprobado, no debería hacerlo en un órgano con una composición mucho menor.

Sobre el problema de la vivienda, ha reconocido que no conoce una solución inmediata, aunque subraya que "en un año no se resuelve. Explica que una de las medidas inevitables para bajar los precios es construir más, y eso requiere tiempo: "No se construyen edificios en diez minutos".

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