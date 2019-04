Rajoy rechaza ante Rivera entrar en el pacto de PSOE y C's porque "no ha sido invitado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contestado a la carta que le ha enviado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidiéndole una reunión para instarle a apoyar su pacto con el PSOE, asegurando que él está dispuesto a reunirse pero que le "agradecería" que no le "tomara el pelo".

"Le agradecería que no me tomara el pelo"

Rajoy se ha referido a la carta que le ha remitido Rivera en su intervención en el acto organizado por La Razón, en el que ha analizado la situación que vive España a la espera de la sesión de investidura de la próxima semana.

Tras recordar que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que su única línea roja es que no gobierne el PP, ha señalado de forma irónica: "Yo tengo que votar eso porque el señor Rivera ha decidido que él tiene que votar eso. No me parece justo ni razonable. Yo me reúno cuantas veces quiera, pero le agradecería que no me tomara el pelo".