Rajoy no quiere que Venezuela tome a España "por el pito del sereno"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha exigido al Gobierno que pida explicaciones a Venezuela por la presenciade etarras en este país, y que no mire hacia otro lado como acostumbra.



"Corremos el riesgo de que se nos tome por el pito del sereno", ha dicho. "Y yo no lo deseo para mi país", ha añadido Rajoy en declaraciones a los periodistas tras reunirse con la Junta Directiva de la Confederación Española de Economía Social (CEPES), y visitar las instalaciones del centro educativo Gredos San Diego de Moratalaz (Madrid).



Rajoy ha emplazado al Ejecutivo a que no se esconda del problema como hace "habitualmente" en cuestiones relacionadas con la política exterior, porque se trata de un asunto de "enorme importancia".