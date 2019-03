Rajoy promete una distribución "ordenada" en el reparto del déficit público

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que se hará una "distribución" ordenada del déficit entre todas las administraciones y se ha mostrado convencido de que se llegará a un acuerdo y entendimiento con las comunidades autónomas para el reparto.

En su discurso de clausura de la XIX Interparlamentaria del PP en Salamanca, Rajoy ha subrayado en cualquier caso el gran esfuerzo que han hecho todas y cada una de las administraciones para reducir el déficit, lo que demuestra que todos, independientemente de su ideología, "son capaces de trabajar en aras del bien común", y de tirar del "mismo carro".

Rajoy ha señalado por otra parte que no estará "de ninguna manera satisfecho" mientras la economía no vuelva a crecer y no se cree empleo. "Destruir es muy fácil y construir es muy complicado", ha señalado el presidente, para quien el Gobierno "sabe dónde va", y al final de la legislatura la economía crecerá, se crearán puestos de trabajo y se podrán bajar los impuestos.

Afirmó que antes de que acabe la legislatura se creará empleo

Rajoy también ha dicho que tuvieron que tomar decisiones "muy difíciles" como subir los impuestos. "Nadie quería subirlos, el que menos el ministro de Hacienda", ha exclamado, tras justificar esa decisión en la necesidad de evitar el "famoso" rescate de España por el que todos le preguntaban hace unos meses.



"Ya nadie en pregunta por el rescate, porque hemos tenido que tomar decisiones muy fastidiadas y desagradables, como subir impuestos, que contravenían nuestro programa", ha señalado, para agregar que si no hubieran realizado esa subida impositiva, no habrían reducido el déficit y tendrían ahora "un problema".

Dicho esto, ha avanzado que "en esta legislatura" bajarán los impuestos -no ha especificado cuáles-- y habrá crecimiento económico y creación de empleo.