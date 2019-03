Rajoy anuncia una reforma para adelgazar la Administración

CONFÍA EN LA COLABORACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Uno de los objetivos es que que cada servicio lo dé una sola administración, y no esté duplicado o triplicado. También pretende acabar con lo que Rajoy considera el mito de que la administración gasta demasiado. La tarea es compleja, y no sólo depende del Gobierno central, sino también de los gobiernos autonómicos. No obstante, aún está por ver si todas las comunidades están dispuestas, por ejemplo, a seguir la recomendación de eliminar organismos autonómicos que ya existen en la administración central.