Rajoy insta a CiU a plantear en las Cortes los cambios si quiere hacer una consulta legal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió a CiU que si quiere hacer una consulta legal en Cataluña sobre el derecho a decidir, plantee los cambios legislativos en las Cortes Generales y no le insten a él a hacerlo.

Además, reclamó al grupo nacionalista catalán que ponga el énfasis en los acuerdos y no en las discrepancias que hay entre Cataluña y España.

Rajoy respondía así al senador de CiU, Jospe Lluis Cleríes, quien reclamó al jefe del Ejecutivo la voluntad política para llevar a cabo una reforma legal que permita realizar una consulta sobre el derecho a decidir que sea legal.

En este sentido, dijo que "siempre" que plantean la consulta se habla de "legalidad". "Estamos de acuerdo, ha de ser legal, estamos en el Legislativo y sirve para construir y transformar las leyes al servicio de las personas y de las comunidades", precisó el senador Cleríes.

Sin embargo, Rajoy le respondió que "las leyes tienen instrumentos para plantear las reformas". Por ello, advirtió: "No me inste a mí, que no soy miembro del Senado, planteen este tema en las Cortes generales si quieren, pero no me inste a mí".

El jefe del Ejecutivo también recordó al senador catalán que el Gobierno está haciendo un esfuerzo inversor muy importante en Cataluña y que en 2013 se va a invertir en esa CCAA un total de 1.000 millones de euros, siendo Barcelona la provincia con mayor inversión.