Rajoy, en su despedida: "Me aparto, pero no me voy"

EL PP ELIGE AL SUCESOR DE RAJOY

Rajoy ha incluido en su último discurso como presidente del PP su personal reivindicación de la política, de la lealtad y del trabajo sin la búsqueda del aplauso, no como -ha dicho- algunos ahora, que lo buscan, pero con poca sustancia. Pidiendo que se le entienda, aclaró que "me aparto, pero no me voy" y que será leal, como el entiende esa palabra. Ha agradecido el respaldo que ha recibido en estos años, que podían haber sido "un poco más cómodos". Y ha tenido unas palabras emotivas para su familia y su mujer.