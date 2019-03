Rajoy convoca la sesión constitutiva del Parlament para el próximo 17 de enero

Mariano Rajoy ha anunciado que la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña se celebrará el próximo 17 de enero, y ha recordado las medidas tomadas por le Gobierno ante el desafío soberanista. "Ante el mayor ataque a nuestra Constitución se ha aplicado la ley para defender la ley, la conviviencia y el bienestar de todos. Se ha demostrado la calidad de nuestra democracia la independencia de poderes y la serenidad de la sociedad española", dijo.

Además, ha señalado es que "lo normal es que en un plazo de 10 días se celebre la sesión de investidura si hay candidato". Así lo ha avanzado en la rueda de prensa convocada en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año 2017, en la que ha señalado que lo que él quiere es que se termine una situación que "genera mucha incertidumbre y ha hecho mucho daño a Cataluña desde todos los puntos de vista".

Rajoy insistió en que las urnas han demostrado la división a la mitad que se vive en Cataluña: "Ni España ni los españoles son susceptibles de someterse a chantajes. Al próximo gobierno de Cataluña le corresponde señalar sus prioridades políticas dentro de la ley. No caben más apelaciones a la ruptura porque no hay apoyo"

"Espero que no vuelvan a poner a prueba la calidad de la democracia y la sererenidad de la sociedad"

"Espero que cuanto antes haya un gobierno en Cataluña capaz de entenderse con todos los catalanes, no solo con la mitad", dijo.

Preguntado sobre la investidura 'telemática' que pretende Puigdemont, el presidente aseguró que le parece "absurdo": "No se puede querer ser presidente de una comunidad estando en el extranjero. No tiene sentido, no es un problema jurídico, es un problema de sentido común".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado los datos económicos alcanzados durante el año 2017, al que calificó como "más positivo que negativo"

"Se ha consolidado la recuperación económica. Cada día mejora la economía de los españoles. España cerrará el año con un crecimiento del PIB en el 3,1%, hemos recuperado el nivel previo a la crisis y dos terceras partes del empleo perdido", dijo.

Mariano Rajoy enumeró todas las medidas económicas y sociales llevadas a cabo durante el año, entre ellas, la moratoria sobre desahucios o la ampliación del permiso de paternidad.

El presidente del Gobierno también explicó que no tiene intención de remodelar el Gobierno e hizo una mención a la lacra de la violencia de género: "Todas las administraciones les decimos a las mujeres maltratadas que no están solas. Toda la sociedad está decidida a protegerlas"