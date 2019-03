Rajoy asegura que Sánchez impidió con su actitud hablar de temas de Estado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la actitud del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos han mantenido ha impedido hablar de los asuntos que cree que interesan realmente a los españoles. Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones tras el encuentro de menos de tres cuartos de hora que Rajoy y Sánchez han mantenido en el Palacio de la Moncloa.

Las fuentes citadas han explicado que el secretario general del PSOE ha comunicado al jefe del Ejecutivo que su partido no va a apoyar la investidura de un Gobierno del Partido Popular. Además, le ha trasladado que el PSOE va a intentar llevar a cabo las negociaciones pertinentes para hacerse con la presidencia del Congreso.

Ante esas posiciones, fuentes del Ejecutivo han señalado que Rajoy ha considerado que ya no había lugar para entrar en la reunión en otras consideraciones. Entre ellas, abordar los asuntos que el jefe del Gobierno considera que pueden interesar al conjunto de los españoles.

Rajoy ha venido defendiendo desde el pasado domingo la búsqueda de un Gobierno estable, una consideración que ha defendido tras su reunión con Sánchez. Lo ha hecho explícitamente en un mensaje en su cuenta de Twitter: "Apuesto por el diálogo para formar un Gobierno estable que dé certidumbre a los españoles".

Reunión con Pedro Sánchez. Apuesto por el diálogo para formar un Gobierno estable que dé certidumbre a los españoles

El "primer no" de Sánchez fue "un mal comienzo"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha considerado que Pedro Sánchez ha llevado a su reunión con Rajoy un "primer no" que ve como un mal comienzo para hablar, pero ha garantizado que el jefe del Gobierno mantendrá el diálogo. "No es el mejor comienzo, pero estamos al comienzo del proceso, no al final", ha subrayado antes de reprochar a Sánchez que haya acudido a la Moncloa con el "no" prefijado y eso no haya permitido hablar de las cuestiones que cree que interesan realmente a los españoles.