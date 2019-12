Quim Torra recuerda a Esquerra que el objetivo de su negociación con el PSOE es la "autodeterminación"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los representantes de Esquerra, que en su negociación con el PSOE para para tratar de llegar a un acuerdo para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, hagan "honor" al compromiso suscrito de ejercer la autodeterminación "lo antes posible".

Asimismo, Torra ha subrayado que las tres fuerzas independentistas acordaron en el Parlament trabajar en un "gran acuerdo nacional para abordar la libertad, la amnistía (de los políticos presos) y el ejercicio del derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible". El presidente catalán se ha expresado así en la sesión de control al Govern en el Parlament durante la réplica al presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, el día después de la tercera reunión pública de ERC y PSOE sin acuerdo pero con "avances".

Por su parte, Sabrià ha defendido que hay que aprovechar la "oportunidad histórica" de hacer sentar al Estado a una mesa de negociación para abordar el "conflicto político" catalán. El republicano ha asegurado que esas conversaciones con el PSOE las quieren "compartir con el resto de actores" del independentismo.

Y, dirigiéndose a Torra, ha remarcado que "hoy casi todos estamos en el mismo punto, cada uno con sus matices, porque la pluralidad es esto y es lo que nos ha permitido avanzar siempre. Se trata de saber sumarla y no hacernos temblar unos a otros con movimientos cortoplacistas". "Démonos una oportunidad, hagamos que se muevan", ha resuelto Sabrià, que ha precisado que no tiene "prisa" y que "si no se mueve nada" ERC mantendrá su "no rotundo" a Sánchez.