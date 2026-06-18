Quién es Gertrudis Alcázar, la secretaria de confianza de Zapatero que entra en el foco del caso Plus Ultra

La investigación del caso Plus Ultra continúa ampliando el círculo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara imputar a sus dos hijas, la causa también alcanza a una de las personas que durante años ha formado parte de su entorno más próximo: su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Su nombre ha permanecido durante décadas alejado del foco mediático. Sin embargo, las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan ahora a Alcázar como una figura relevante dentro de la investigación. Según los investigadores, habría desempeñado un papel "clave" en la estructura que se analiza en el procedimiento judicial.

Una colaboradora de máxima confianza

Gertrudis Alcázar ha acompañado a José Luis Rodríguez Zapatero durante buena parte de su trayectoria política y profesional. Tras comenzar a trabajar en el entorno del PSOE antes de la llegada del dirigente socialista a La Moncloa, pasó a convertirse en su secretaria personal durante su etapa como presidente del Gobierno.

Después de abandonar el Ejecutivo, continuó formando parte de su equipo en las actividades desarrolladas por el expresidente, encargándose, según distintas informaciones, de la gestión de la agenda, la documentación y las comunicaciones, además de ejercer como enlace con distintos interlocutores.

Los investigadores sostienen que esas funciones iban más allá de las tareas administrativas y que ocupaba una posición relevante en el funcionamiento del entorno del expresidente.

La investigación sobre su patrimonio

Nacida en 1967 en Daimiel (Ciudad Real), Gertrudis Alcázar ha mantenido siempre un perfil discreto y alejado de la exposición pública. Se conocen pocos datos sobre su vida privada, aunque sí ha trascendido que pertenece a una familia numerosa con seis hermanas. Una de ellas es Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio.

Las pesquisas también analizan su evolución patrimonial. Según la información incorporada a la investigación, la UDEF detectó que adquirió una vivienda de obra nueva en Velilla de San Antonio, en Madrid, en julio de 2023.

El juez José Luis Calama ha acordado investigar a Gertrudis Alcázar dentro del caso Plus Ultra por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La resolución la sitúa junto a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, entre las nuevas investigadas de la causa.

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