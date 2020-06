¿Por qué Rajoy no acudirá a la cumbre de la Unión Europea sobre los Balcanes?

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, consideró "coherente" su decisión de no asistir a la cumbre UE-Balcanes del próximo jueves en Sofía debido a la presencia en ella de Kosovo y a la que finalmente enviará en nombre de España a su embajador representante permanente ante la Unión Europea (UE).

Rajoy ratificó al primer ministro búlgaro y presidente de turno de la UE, Boiko Borisov, que no estará presente en esa cumbre durante la reunión que ambos mantuvieron en Sofía para analizar las relaciones bilaterales y diversas cuestiones relativas al futuro de Europa. El jefe del Ejecutivo ya había anunciado que no acudiría a ella debido a la presencia en la misma de Kosovo, un territorio que España no reconoce como estado.

En la conferencia de prensa que ofreció junto a Borisov, Rajoy recalcó que España siempre ha mantenido una posición constructiva respecto a los Balcanes occidentales y, por ello, trasladó a su homólogo búlgaro que le apoyará en todas las medidas que contribuyan al desarrollo de la región desde la perspectiva de los valores de la UE. "Valoramos el esfuerzo y el empeño del primer ministro búlgaro en este asunto; tiene razones para ello y es muy positivo que las condiciones de vida vayan mejorando", subrayó Rajoy.

Pero cuestión distinta es la presencia de Kosovo en la cumbre del jueves y ante la que consideró que su decisión de no asistir a ella es "coherente" con la posición que España mantiene en relación con ese territorio. Fuentes del Gobierno confirmaron posteriormente que España estará presente en esa cumbre por medio de su representante permanente ante la UE, Pablo García-Berdoy.

Rajoy destacó que la declaración final de la cumbre UE-Balcanes es neutral en torno a la preocupación española con Kosovo y por tanto, la calificó de "aceptable para España". Por eso agradeció a Borisov el esfuerzo que ha realizado para que eso sea así.

Borisov, preguntado por los periodistas, dijo que no quería establecer equivalencia alguna entre Kosovo y la región española de Cataluña y señaló que la situación en esta comunidad es una cuestión interna de España. Sí agradeció la posición de Rajoy de apoyarle en su defensa de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de los Balcanes occidentales.

Kosovo, poblado por una gran mayoría de albaneses étnicos, proclamó en 2008 su independencia que ha sido reconocida por más de cien países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los socios de la UE, pero no por Serbia (del que se separó), España, Rusia, China, la India y otros estados.