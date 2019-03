¿Qué consecuencias legales pueden sufrir los catalanes que acudan a la mesa electoral del 1-O si son convocados?

Para muchos catalanes, el referéndum ilegal puede suponer una encrucijada. Los expertos responden a algunas claves para tratar de resolver dudas:

No es delito no acudir a la mesa electoral aunque le hayan convocado ya que la Ley del Referéndum está suspendida y no debe acarrear ninguna consecuencia.

En caso de acudir, podría tratarse de un delito de desobediencia y requiere una notificación previa. Como eso no ha ocurrido, no sería delito o sería dificilmente enjuiciable. No obstante, aún no habiendo recibido esa notificación, el tribunal puede entender que hay delito porque el sujeto tenía conocimiento de que lo estaba cometiendo y estaba desautorizando una resolución que emana de una autoridad.