Puigdemont denuncia una "operación provocación" para "crispar" a los independentistas antes del 1 de octubre

"Está en marcha una 'operación provocación'. No caigamos. Nos quieren crispados y enfadados (como ellos) porque nos ven serenos y esperanzados", ha escrito Puigdemont, que en otro tuit denuncia "manipulaciones, montajes, falsedades y provocaciones". "La campaña del 'no busca crispar el mes que nos queda hasta el 1-O. Votaremos y decidiremos", afirma el presidente de la Generalitat.

Hi ha en marxa una "operació provocació". No hi caiguem. Ens volen crispats i enfadats (com ells) perquè ens veuen serens i esperançats!