El abogado de Lapuerta niega "rotundamente" haber ofrecido un pacto a Bárcenas

El abogado del extesorero del PP Álvaro Lapuerta ha negado "rotundamente" que, como afirma el diario El Mundo, ofreciera a Luis Bárcenas un supuesto pacto en nombre del Partido Popular cuando le visitó hace una semana en la cárcel de Soto del Real.

En un comunicado, el letrado penalista Javier Iglesias Redondo explica que "de ninguna manera" se presentó "en nombre del PP" ni acudió a tal entrevista con mensaje alguno en nombre de dicho partido". Según la información que publica el diario, Iglesias Redondo le dijo a Bárcenas: "si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz-Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad".

Además de negar rotundamente que en la conversación que mantuvo con Bárcenas le trasladara esa supuesta oferta de pacto del PP, el abogado de Lapuerta señala que esa entrevista fue "cordial", al igual que las relaciones que mantiene con los abogados "anteriores y actuales" del extesorero del PP encarcelado.

Extiende esa cordialidad a las relaciones con el propio Bárcenas y afirma que en todas las reuniones que ha mantenido con él "a día de hoy" no ha existido "conflicto procesal o profesional alguno con ninguno de ellos". Recalca además que su actuación profesional se ha regido "siempre con el más estricto rigor profesional y deontológico". "Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación como la que se describe en la noticia", concluye.