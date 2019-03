PP y PSOE ven "deseable" determinar las funciones del Príncipe con consenso

La presentación de credenciales de los embajadores que se celebra este martes sólo puede ser efectuada ante el Jefe del Estado, el Príncipe Felipe no tiene capacidad ejercerlo. Esta traba no es la única con la que se encuentra la Casa del Rey para cubrir la baja del monarca. El Príncipe no tiene atribuciones propias, ni siquiera de representación de su padre,lo que le impedirá por ejemplo acudir a la próxima cumbre iberoamericana de Panamá en octubre.

El debate sobre la necesidad de cambios para otorgar más funciones al heredero lo han abierto PP y PSOE, ambos consideran necesario regular el papel del Príncipe. Mientras los socialistas apuestan por un estatuto de la casa real. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que los socialistas son partidarios de elaborar un Estatuto de la Casa del Rey "cuando sea posible" y con "consenso" parlamentario, para regular, entre otros aspectos, "el sistema por el que quien reine y su heredero se relacionen".

Valenciano ha explicado, en rueda de prensa, que aunque su partido todavía tiene que debatir esta propuesta en su Conferencia Política, la idea es llevarla a cabo en el contexto de la reforma constitucional que propugnan para modernizar instituciones como la Corona, el Congreso y el Senado.

Desde las filas del PP se muestran más cautos aunque también se pide una reforma, eso sí, siempre que haya consenso. La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha rechazado que haya un debate abierto sobre la abdicación del Rey, pero ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno, desde la "prudencia" y atendiendo al "interés general", pueda regular el papel del Príncipe, siempre desde "el máximo" consenso.

"Desde el PP, desear a su majestad el Rey que la operación a la que va a ser sometido en el día de mañana sea un éxito y también su pronta y feliz recuperación", han sido las primeras palabras de Cospedal en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que ha celebrado el comité de dirección del Partido Popular.

Cualquier reforma no será inmediata ya que la convalecencia del Rey no crea un vacío legal que afecte al funcionamiento de las instituciones.