El PSOE critica que el PP "no reme a favor para superar este momento económico" y los populares piden a Sánchez que convoque elecciones

En España, la guerra arancelaria enfrenta al gobierno y a la oposición. El PSOE critica que el Partido Popular no está remando a favor para superar este complicado momento económico. Por su parte, los populares le piden a Pedro Sánchez que asuma su debilidad parlamentaria y convoque elecciones.

Desde Corrubedo, A Coruña, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de irse a China para "poner kilómetros de por medio" ante la "corrupción que rodea" a su Gobierno y le ha instado a convocar elecciones. Así, ha argumentado que mientras él visitaba Vietman y China la UCO de la Guardia Civil "certificaba en un informe las maniobras" de su mujer, Begoña Gómez, y del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, "para conseguir el rescate de Air Europa".

"Le pedimos a Sánchez que asuma su debilidad y le devuelva a los españoles la palabra. Ya está bien, hasta aquí hemos llegado", ha manifestado el popular, que ha añadido que "no hay kilómetros suficientes para huir de la basura que sacude y rodea al Gobierno de Pedro Sánchez".

Así las cosas, el dirigente popular ha asegurado que España atraviesa "un momento político tremendamente complejo" y "prueba de ello es que tenemos a un presidente que se ha subido al Falcón y no sabe cuándo bajarse de él", ha denunciado.

El dirigente popular también ha lamentado que "en el peor momento" España tenga "el peor gobierno". "En el momento en el que España se enfrenta a una guerra arancelaria que sacude a todo el mundo, en un momento donde en Europa se nos exige a los Estados miembros el rearme de nuestras armadas, el rearme de nuestra seguridad nacional y de nuestra defensa, tenemos el peor gobierno posible", ha sentenciado.

Por ello, ha pedido a Sánchez que asuma su debilidad. "Es indigno, ni siquiera los que han votado al PSOE merecen tanta indignidad en la vida política de nuestro país", ha afirmado para asegurar que el PP "seguirá haciendo oposición mientras Pedro Sánchez no convoque elecciones", ha concluido.

Versión socialista

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ponerse del lado de los españoles ante la "crisis arancelaria" abierta por el presidente estadounidense, Donald Trump, en lugar de "poner palos en la rueda y pactar con Vox".

Lo ha hecho durante la clausura del Congreso del PSOE de Valencia, trasladando un "mensaje de tranquilidad" porque, según ha destacado, el Gobierno de España "se ha puesto a la faena, a proteger y a poner soluciones a los problemas" generados por los anuncios arancelarios. Además, ha destacado que aun no se habían anunciado esos aranceles y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya se había reunido con los sindicatos y los sectores productivos que pueden verse más afectados" y en 12 horas "había un paquete de 14.000 millones", de los que esta semana se han puesto en marcha 7.000 millones.

Por su parte, en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra el que considera falso patriotismo de la oposición y ha defendido la labor del Ejecutivo, tanto en lo que atañe a los presupuestos prorrogados como en el trabajo legislativo.

En cuanto a los aranceles impuestos por Trump, Patxi López ha criticado la indefinición del Partido Popular respecto a si apoyará o no el decreto de ayudas a las empresas españolas para contrarrestar los efectos de los aranceles del presidente de Estados Unidos. "Un día parece que sí y al día siguiente parece que busca una excusa para no aprobarlo", ha criticado el socialista que ha añadido que "sería muy irracional no aprobar un decreto que lo que busca es proteger a las empresas que pueden ser afectadas por los aranceles de la Administración Trump y que busca relanzar a estas empresas buscando nuevos mercados y nuevos productos".

El socialista ha apelado al sentido de Estado, el patriotismo y el respeto institucional del que, en su opinión, presume pero carece el PP. "Diría muy poco de un PP que luego dice tener sentido de Estado", ha indicado en referencia a este decreto.

En cuanto a los temas de corrupción que cercan a su partido, el portavoz socialista en el Congreso ha reconocido estar preocupado por el caso Ábalos y ha evitado entrar en los debates sobre el liderazgo de los partidos de izquierda.

