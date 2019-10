El avance del programa con el que el PSOE concurre a las Elecciones Generales 2019 el 10-N, 35 Compromisos Sociales, incluye el de subir las pensiones con el IPC y modificar la reforma laboral. En su intervención, Pedro Sánchez puso en valor que el PSOE tiene "programas y equipo" con los que hacer frente a todos los retos y al enfriamiento de la economía.

Sánchez ha subrayado el compromiso de los socialistas con la sostenibilidad de las pensiones: "Vamos a protegerlas". Ha prometido actualizar las pensiones con el IPC real en diciembre.

También ha apostado por el empleo, y ha asegurado que los socialistas acabarán con los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral del PP para que "la contratación indefinida sea la norma y no la excepción".

Ha insistido en un ingreso mínimo para los hogares más vulnerables.

Una oferta de vivienda de alquiler seguro.

La eliminación progresiva de los copagos del sistema público de salud.

La regulación de la eutanasia.

La igualdad de oportunidades.

Sánchez también ha hablado de "justicia fiscal", se ha comprometido a promover la fiscalidad medioambiental, combatir el fraude y

Reducir el déficit y la deuda pública.

En el ámbito europeo ha defendido promover lo que puede parecer un "sueño", un "salario mínimo europeo" que permitiría en su opinión retener el talento y, en la misma línea, ha abogado por un seguro europeo de desempleo que complemente al nacional.

Apuesta por favorecer el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat "siempre dentro de la Constitución".

Y la garantía de que estos compromisos se cumplirán, para ello ha recordado que se constituirán los consejos sectoriales de verificación, con participación directa de la sociedad civil, tal y como había prometido a Unidas Podemos hace solo un mes.

Programas electorales... y programa de gobierno

Durante su intervención, ha advertido de que el multipartidismo "no sirve" si no hay un Gobierno estable y la "multiplicación de siglas" tampoco beneficia si no se acompaña de un proyecto de país. "¿De qué sirven ocho, diez, cincuenta o cien partidos distintos si no hay un gobierno estable para abordar los problemas y las urgencias de país?", se ha preguntado Sánchez. Ha reivindicado el programa socialista "pensado para liderar un Gobierno" frente a los programas del resto de formaciones políticas que, en su opinión, sólo tienen propuestas electorales pero "ninguno cuenta con un proyecto de país, ni con un proyecto para España". Ha hecho referencia expresa a cada uno de esos grandes partidos: "A los que quieren condicionar al PSOE, los que nos levantan el castigo y los que nos quieren vigilar". El presidente en funciones ha lanzado una advertencia: "Estos días se presentarán los programas de todos los partidos, son numerosos porque son muchas las fuerzas y todos tienen una cosa en común: son programas electorales, no de gobierno. Están pensados para concurrir a las elecciones, no para liderar el país". Sánchez ha dejado claro que no tiene "nada que objetar al multipartidismo, son los ciudadanos los que deciden". Y a ellos, ha pedido "humildemente" que el 10N "piensen no sólo en las elecciones si no también en los años que tienen por delante y en los desafíos que aguardan". El presidente en funciones ha instado a los españoles a que "mediten qué partido puede liderar el país con moderación hacia el progreso".

Consulta aquí las 35 propuestas del PSOE para las elecciones generales 2019: