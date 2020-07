La presidenta de Madrid: “Va a haber muchos Aguirres y muy pocos Zapateros”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que el cambio de la Ley del Registro Civil, que intentará acabar con la prevalencia del apellido paterno, es "una liebre que ha soltado el Gobierno" para no "meterle mano" a las reformas que, a su juicio, España necesita.



"Es una liebre que ha soltado del Gobierno para que no hablemos de que no acaban de meterle mano a las reformas que España necesita. Y ahí está pendiente la reforma en todo lo que es la energía, la reforma educativa, la fiscal y la laboral, porque la que se ha hecho es una ocasión perdida", ha asegurado Aguirre.



Tras recordar que "hace ya mucho tiempo que se puede elegir el apellido", la dirigente regional ha ironizado con la modificación que se pretende introducir. "Va a haber muchos Aguirres y muy pocos Zapatero, porque como se va a preferir el orden alfabético, Aguirre, en ese sentido, tiene ventaja sobre Zapatero", ha concluido.