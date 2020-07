La prensa internacional se hace eco del alto el fuego de ETA

En Francia, país que aparece expresamente mencionado en el comunicado publicado a través del diario 'Gara' en español, euskera inglés, 'Le Figaro' informa en su edición electrónica de que "la organización vasca ETA anuncia un alto el fuego permanente".

Por su parte, el vespertino 'Le Monde' abre su edición digital con la noticia de que "ETA anuncia un alto el fuego 'permanente'" y la acompaña con otras informaciones sobre los últimos acontecimientos en relación con la banda terrorista, como las recientes declaraciones de Arnaldo Otegi. Mientras, el diario 'Libération' destaca que "ETA anuncia un alto el fuego 'permanente' y 'general'" y habla de "organización independentista vasca".

En Reino Unido, la cadena BBC da como noticia principal en su web que "los rebeldes de ETA declaran un 'tregua permanente'" y tilda a la banda terrorista de "grupo separatista vasco". En opinión de su corresponsal en Madrid, Sarah Rainsford, el "firme lenguaje en el comunicado va más allá de lo que ETA ha ido antes".

También 'The Guardian' abre su edición electrónica con la noticia de que "los separatistas de ETA anuncian un alto el fuego permanente" pero en su caso hablan de "grupo separatista vasco armado". El rotativo, además de publicar íntegro el comunicado, hace un breve repaso a la historia de ETA.

Por su parte, el diario irlandés 'The Irish Times' también recoge que "el grupo terrorista vasco ETA declara un alto el fuego unilateral" mientras que el rotativo norirlandés 'Belfast Telegraph' no se hace eco por el momento de la noticia.

La cadena estadounidense CNN igualmente informa del anuncio de ETA pero no da a esta noticia gran relevancia y la sitúa como la sexta información más destacada en su edición internacional. Su corresponsal en Madrid, Al Goodman, indica que "ETA anuncia un alto el fuego permanente en España" y se refiere a la banda terrorista como "grupo separatista vasco", pese a que recuerda que es considerada un grupo terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

Entretanto, ni el 'New York Times' ni el 'Washington Post' recogen por el momento la noticia del anuncio del alto el fuego de ETA ya que mantienen su atención centrada en la masacre del sábado en Tucson, en Arizona, en la que murieron seis personas y resultó herida una congresista demócrata.