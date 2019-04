PP, PSOE y Ciudadanos, dispuestos a regular las tomas de posesión tras la fórmula utilizada por Torra

Ni lealtad al rey ni a la Constitución en la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat. Por eso el Gobierno estudia presentar un recurso.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dice que "la abogacía del Estado debe analizarlo".

Buscan un resquicio porque Puigdemont ya utilizó esa misma fórmula en 2016 y no hay regulación específica sobre cómo se debe jurar o prometer un cargo.

El secretario general socialista hacía un avance, una proposición de ley, en Espejo Público, que "se regule de forma concreta cómo se tiene que hacer esa toma de posesión y ante quién se tiene que hacer, sino crear una ley ad-hoc, específica".

Una iniciativa a la que se suma el PP: Hernando cree que "ha llegado la hora de hacer modificaciones específicas que precisen cómo tiene que ser".

Y ya han abierto ronda de contactos también con Ciudadanos. Para su portavoz, Inés Arrimadas, Joquim Torra "quiere más confrontación, más lío y más choque".

No todos están de acuerdo, Podemos se desmarca. Irene Montero no pone reparos a la fórmula utilizada por Torra: "Para mí lo relevante de la toma de posesión no es como haya decidirlo hacerla".