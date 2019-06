LE SUSTITUIRÁ MARCOS DE QUINTO EN LA EJECUTIVA

Toni Roldán abandona el partido de Albert Rivera por su acercamiento a Vox y asegura que la política "no es un supermercado, aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana". Explica además que no se va porque él haya cambiado, sino porque "Ciudadanos ha cambiado". Marcos de Quinto le sustituirá en la Ejecutiva.