El 'popular' Pere Rotger, elegido nuevo presidente del Parlamento balear

Tras una votación en la que se han registrado 24 votos en blanco, uno nulo para el también 'popular' Pere Palau -quien no era aspirante-, y 34 a favor de Rotger, el diputado del PP ha sido proclamado presidente y repetirá así en un cargo que ya ostentó con el Gobierno de Jaume Matas entre los años 2003 y 2007 y que, según ha manifestado le hacía "ilusión" volver a ostentar puesto que cuenta con "un calado institucional muy importante".

En cuanto al resto de votaciones, en la elección de los vicepresidentes, Pere Palau ha obtenido 35 votos, Diéguez 19, y cinco sufragios han sido emitidos en blanco. Además, la secretaría primera la ostentará Llufriu y la segunda Barceló, después de que la primera recibiese 35 votos y la socialista 19.

No obstante, y pese a que en el resto de votaciones la coalición PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca (PSM-IV-ExM) no había propuesto a ningún candidato, en este caso han presentado a Joana Lluïsa Mascaró, que ha recibido sus cinco sufragios.

De esta manera, en la Mesa únicamente tendrán representación los dos partidos mayoritarios, a pesar de que el PSM-IV-ExM ya había expresado su deseo de que en ésta estuviesen representados todos los grupos para "respetar la pluralidad política" surgida de las pasadas elecciones.

Tras la constitución de la Mesa, los 59 diputados elegidos en las pasadas elecciones del 22 de mayo prometerán su cargo y tomarán posesión de su escaño. La Cámara balear resultante de los comicios del pasado 22 de mayo tendrá tres grupos parlamentarios (PP, PSIB-PSOE y PSM-IV-ExM), además del grupo mixto que, como mínimo, estará integrado por el diputado de GxF.