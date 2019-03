Pons: "El PSOE es el menos legitimado para pedirle nada al Gobierno"

El vicesecretario de Estudios y Programa del PP, Esteban González Pons, ha advertido al PSOE de que es "el único ilegitimado" para pedirle al Gobierno que tome determinadas medidas cuando es el "responsable" de la situación económica del país, por lo que "lo único que debería hacer es echar una mano". Además, el dirigente 'popular' recuerda a los socialistas que son tiempos de "patriotismo" y "generosidad".

Así se ha manifestado González Pons en una entrevista, en la que ha arremetido contra las últimas reclamaciones y críticas que ha realizado el PSOE, entre ellas, la de los 400 euros del Plan Prepara, y la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero porque considera que es la causa de que España esté "en riesgo de intervención, o en riesgo de petición de rescate o de necesitar ayuda de la UE".

Por ello, los socialistas son "los únicos" que no pueden exigirle nada al Gobierno, al que deberían dar apoyo junto al PP. Apoyo que deberían ofrecer el resto de formaciones, ha añadido. "También UPyD, IU, CiU y PNV. Debemos hacer un esfuerzo para que el Gobierno se sienta muy respaldado, ya que está afrontando una situación delicadísima. Es un momento de grandeza, de que los partidos se puedan legitimar anteponiendo el interés general al particular", ha añadido.

Sin condiciones adicionales

González Pons ha defendido el trabajo que está realizando el Gobierno para que las cuentas del país "respondan a lo que espera el Banco Central Europeo" y ha exigido que estos esfuerzos se vean compensados "con la confianza y la ayuda de los países centroeupeos".

"En Europa debemos ser conscientes de que Italia o España no pueden tener un problema sin que lo tengan Alemania o Francia. Estamos todos unidos, formamos parte de lo mismo. La solidaridad no es caridad, sino que me responsabilizo de tus problemas y tú de los míos", explica.

En esta línea, el dirigente 'popular' está seguro de que si España recibe alguna forma de rescate o de ayuda de fondos europeos, no será a cambio de "condiciones adicionales a los esfuerzos que ya se han hecho o están comprendidos" en el plan presupuestario presentado a Bruselas para los años 2013 y 2014. "Los españoles ya hemos hecho los deberes y ya hemos contado a la UE los deberes", sentencia González Pons.

Contra la próxima crisis

El vicesecretario 'popular' ha querido poner el acento en la importancia para el futuro de las actuales medidas que va tomando el Gobierno. Especialmente, en el sector financiero, donde las reformas del FROB "no van a servir para esta crisis, pero van a evitar la próxima".

Esteban González Pons explica que se van a poner cortafuegos para que no se vuelvan a "poner en juego" los ahorros de los españoles ni el país "se quede sin crédito".

El dirigente 'popular' también ha asegurado que el Gobierno está "buscando soluciones" para los inversores en preferentes que han perdido su dinero en un banco ahora intervenido. Ha recordado que la Unión Europea "dificulta" un acuerdo para que esos particulares recuperen dinero, pero ha asegurado que el Banco de España realiza "gestiones al respecto" y que el Gobierno "las apoya".

Plan prepara, para encontrar empleo

González Pons también ha subrayado la importancia de la prórroga del Plan Prepara aprobada por el gobierno y el incremento a 450 euros para algunos de los beneficiarios, pero ha recordado que no se trata de un "subsidio" sino de un programa de ayuda para buscar trabajo.

En este sentido, y como "ayuda finalista", ha explicado que este plan se prolongará "si sirve para que encuentren puesto de trabajo quienes están en peor situación", respondiendo de esta manera al anuncio del PSOE de que van a pedir que se prorrogue de manera indefinida hasta que se acabe la crisis.

El dirigente 'popular' ha expuesto que los objetivos del Gobierno son no dejar "desamparados" a quienes más necesidades tienen y que se coloquen quienes buscan empleo. En esta línea, destaca que se ha optado por la continuidad del plan Prepara y por elevar a 450 euros algunas ayudas. En cualquier caso, ha reiterado que "se puede subir más o menos, pero si no sirve para encontrar un puesto de trabajo, no cumple su objetivo".

"Somos conscientes de que a nadie le gusta vivir de un subsidio, todo el mundo prefiere un puesto de trabajo. Por eso, es vital que las ayudas públicas se orienten hacia la consecución de empleo", ha agregado.