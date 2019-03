Los políticos independentistas en prisión llaman a la serenidad a las puertas del inicio del juicio del 'procés'

A TRAVÉS DE UNA CARTA

Los líderes independentistas en prisión indican que afrontan el juicio convencidos de su inocencia y como una oportunidad para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos civiles: "Cuando declaremos ante el TS no renunciaremos, no capitularemos, no nos rendiremos. Mantendremos la cabeza bien alta y hablaremos de nuestra inocencia".